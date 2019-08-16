傳蔡崇信共斥35億美元　收購NBA籃網及球場巴克萊中心

據《彭博》引述知情人士透露，阿里巴巴執行副主席蔡崇信共以約35億美元，收購NBA布魯克林籃網隊﹙Brooklyn Nets﹚及其球場巴克萊中心（Barclays Center）。若消息屬實，將會創下收購一枝職業球隊的新高價。

報道亦引述知情人士指，網隊將會有改組，擔任首席執行官超過10年的優馬克（Brett Yormark）將請辭退出團隊。

籃網拒絕置評，蔡崇信亦未有對報道作任何回應。

蔡崇信去年已購入49%股權

籃網在今個夏天大肆擴軍，引入了來自塞爾特人的K.艾榮，及勇士的杜蘭特，被視為冠軍熱門之一。為杜蘭特在剛過去的球季，於季後賽總決賽重創，暫時未知復出時間。

8月14日，《紐約郵報》引述消息指，蔡崇信以13.5億元，俄羅斯裔普羅科洛夫﹙Mikhail Prokhorov﹚手中，網隊餘下51%股份，控制權增至100%。

若計及他在去年4月所購入籃網隊49%股份，當時作價為10億元。收購完成後，蔡崇信將從網隊第二大股東升唯一老闆，球隊轉手總金額達23.5億元，創下北美運動史上職業球隊交易的最高紀錄。