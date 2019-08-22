【中午收市】恒地系弱勢　地產股腳軟　港股半日跌229點

港股今早仍處於弱勢，在地產股拖累下，曾跌逾260點，下滑至26000點邊緣。恒地系更是今日表現最差的藍籌股，兩者均錄得約3%跌幅。

恒生指數中午收市報26040點，跌229點；國企指數中午收市報10125點，跌52點，成交額為443.1億元。

恒地昨日在公布中期業績後，遭到大行下調目標價，半日跌4%，中午收市報37.25元，旗下的中華煤氣（0003）延續上日跌勢，中午收市報15.7元，跌3.1%。昨日煤氣股大跌5.2%，為2008年以來最大單日跌幅。恒基發展（0097）跌4.4%，中午收市報0.65元。

地產股亦普遍向下，太古（0019）跌3.1%，中午收市報79.15元，信和置業（0083）跌3%，中午收市報11.54元，新世界發展（0017）跌2.2%，收市報10元。

三大內房股績前均向下

內房股亦受壓，已在中午公布中期業績的碧桂園（2007），半日跌1.6%，中午收市報9.84元，中國海外（0688）跌0.8%，中午收市報25.7元，富力地產（2777）跌0.5%，中午收市報13.24元。

金融股方面，滙豐控股（0005）續下跌，中午收市報56.85元，跌0.6%，中銀香港（2388）跌0.4%，中午收市報27.3元，東亞銀行（0023）跌1.2%，中午收市報20.6元。