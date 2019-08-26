申洲半年純利及收入創新高　中期息增5.9%至90港仙

申洲國際（2313）公布6月底止中期業績，股東應佔溢利按年增長10.9%，至24.16億元（人民幣．下同）創新高，當中已包括正在收縮之零售業務，按51%股權佔比分攤虧損約8,294.4萬元，如果剔除零售業務之虧損，期內純利增長約為13.3%。

每股基本盈利為1.61元，按年增長11%，派中期息90港仙，按年增5.9%。期內，毛利約為31.75億元，按年升7.4%，毛利率下降1.4個百分點至30.9%。

銷售額增長12.2% 因訂單需求保持增長

上半年，銷售額約102.8億元創新高，按年增長12.2%，主要因為來自主要客戶之訂單需求繼續保持理想增長，及集團海外基地之產能規模和生產效率進一步提升。

按地區劃分，歐洲市場銷售額按年減5.8%、日本市場增8.6%、美國市場增幅為19.3%、台灣、韓國和香港銷售增長12.7%。至於國內市場的銷售額增長23.1%，主要客戶於國內市場之訂單需求均保持大幅上升，並降低了中美兩國貿易政策變化和人民幣對美元匯率波動帶來的不確定影響。

運動類產品收入按年增18.6%表現最好

按產品劃分，運動類產品佔總銷售額約71.7%，來自此分類收入按年增長18.6%，主要來自於中國大陸市場和美國市場之運動服裝需求上升。

休閒類產品佔總銷售額約23.1%，此分類收入按年升9.7%，主要因為來自日本市場之休閑服裝採購需求上升。內衣類產品佔總銷售額的4.5%，收入按年減35.8%，主要來自於日本市場之內衣採購需求減少所致。