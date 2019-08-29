中石油：在美國主要從事貿易往來　貿易戰影響有限

中美貿易戰升溫，中國石油（0857）執行董事兼總裁侯啟軍表示，公司在美國主要從事貿易往來，沒有大的投資項目，故預計貿易戰對公司影響有限。他指，中國作為能源消費大國，美國則是能源出口大國，公司目前跟美國私募公司有良好合作，未來希望進一步加強合作，這樣有助深化兩國經貿關係，實現互利共贏。

侯啟軍認為若沒有貿易戰，進口美國LNG（液化天然氣）將是業務重大增長點，目前中國進口LNG來源地分別是澳洲、加拿大、美國等；另外，有40多個國家有LNG出口能力，相信貿易摩擦不會影響市場需求和能源來源，對未來油價仍感樂觀。

全年資本開支預算3000億元

今年上半年，公司銷售進口氣及液化天然氣淨虧損112.01億元（人民幣．下同），侯啟軍解釋第二季是傳統銷售淡季，加上宏觀經濟形勢未如理想，第二季銷售有下行壓力、為保持天然氣產業鍊能健康運作，便在價格上作調整，所以錄虧損。未來會考慮中國經濟情況及市場需求，適當對價格作調整。

中石油今年資本性支出目標為3,000億元，上半年資本性支出僅為840億元（約27.9%），侯啟軍指未有打算改變資本開支計劃，因為公司除了要考慮市況，還要考慮未來發展。

對於國家油氣管道公司即將成立，他覺得這對公司有正面影響，因開放管道設施，將可促進天然氣價格市場化，加強油氣銷售，亦不會對股東利潤有大影響，公司會積極配合油氣管道公司組建。