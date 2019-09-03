傳NBA聯盟做收買佬　擬成立投資公司　向參賽隊伍購入少數股權

阿里巴巴副主席蔡祟信早前購入NBA球隊布魯克林網隊51%股權，以及球隊主場，單是網隊的價值已達到23億元（美元‧下同），創下一枝職業球隊的紀錄。眼見NBA球隊價值大幅攀升，有報道指出，NBA聯盟有意成立一個投資實體以投資球隊的少數股權。

據《彭博》引述一封發送予球隊老闆的備忘內，指出NBA聯盟目前正探索成立投資實體的可行性，以收購球隊的少數﹑被動股權，惟目前有關投資實體的股權架構目前尚未確定，又指出會在本月20日，與一眾球隊老闆於紐約的會議磋商。

聯盟在備忘內又指出，該投資實體是為了向球隊股權擁有人提供額外資金流動性。對於有關報道，NBA的代表不予置評。

LP持股人若要沽貨往往要用折讓價

對於網隊能以高估值易手，報道指出對聯盟而言既屬祝福也屬詛咒，當NBA球隊的有限合伙人（LP）有意出售其持有的股權時，卻發現難物色到買家，特別是有關股權的權力有限，又指出有LP最近撤回出售股權計劃，因為不想按球隊老闆的條件出售股權。

若1枝球隊估值為20億美元，5%股權價值1億美元，可是以LP形式持有的股份，在董事局內並無席位，亦無法在球隊管理上有話事權，所以往往在出售時便要作出10至15%折讓。

不過有無數的理由，促使有投資者購入一枝球隊的少數股權。

目前NBA聯盟正待不同球隊的老闆作回應，包括是否有意向擬成立的投資實體出售股權，或容許其他投資者向投資實體出售股權，一眾球隊老闆需於本周三回應。