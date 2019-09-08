【財經點睛】日本地區銀行策略變　鍾情海外資產　竟非好事？

日本央行為推動經濟及通脹重拾動力，於2016年1月下旬實施負利率政策。有關措施讓金融機構在營運上再遇上壓力，特別是本來已面對生意日益減少的地區銀行而言，挑戰更為嚴峻。在經營前景挑戰日多情況下，地區銀行更致力為生存而戰。

據《彭博》報道，已有本地地區銀行購買印度進出口銀行發行﹑評級為「BBB+」的武士債，即由外國發行人發行的日圓計價債券。該批債券僅距垃圾級別只差3級。同時有少數地區銀行將資金泊入由日本機構發行的負利率票據，有關舉動以往是罕有發生。

地區銀行為求盈利開展風險較高業務

地區銀行在所地，因人口減少及商舖關門等因素，導致競爭日趨劇烈，加上超低息環境導致相關金融機構的利潤更為微薄。地區銀行為尋求填補受抑壓的利潤，開展更高風險的業務，如向房地產行業提供貸款﹑購買海外債券，其至對結構性金融產品進行投資。

報道引述三井住友日興證券的信貸研究部主管Takayuki Atake指出，地區銀行已再無選擇，只能購入海外資產。

對於地區銀行的行徑，監管機構進行審視，評級投資機構穆迪更指出，地區銀行的盈利變得更波動，同時會增加符合金融監管的成本。

日本地區銀行受到人口減少及競爭增加，導致利潤壓力增加。（視覺中國）

63間一級地區銀行盈利下跌21%

報道指出，截至今年3月底的財政年度，63間一級日本地區銀行的總盈利為6,223億日圓，按年減少21%，為7年以來新低，盈利下降與不良貸款增加有關。穆迪更明言日資銀行室不增加風險的情況下，無法維持盈利能力，並在上月降份地區銀行評級。

監管機構亦採取行動，上月時宣布會就銀行營運上的可持續上進行監察，包括推動營運表現較差的銀行改變其業務模式，同時計劃在明年向國會提交議案，將地區銀行從反壟斷法中剔出，以便利併購，更有分析員認為，推動地區銀行合併相信是較可行的方法。