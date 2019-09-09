特朗普《Twitter》推文有幾大影響力？　摩通製作指數顯示......

美國總首特朗普自當選以來，不時在社交媒體《Twitter》上發推文，就不同範疇的事件如利率政策等發表意見，有市場人士更笑稱要好好留意特朗普的推文，作為投資參考。究竟特朗普的推文影響力有多大？大行摩根大通便製作了一個反映特朗普社交體媒帖文效應指數，評估其本人帖文的影響力。

摩通製作的指數社「Volfefe指數」，取名來自特朗普神秘帖文「Covfefe」。報告指出特朗普自2016年啟動總統選舉工程以來明，每日平均發出10條《Twitter》推文，累計發出1.4萬條帖文，其中1萬條是在2017年上任後發出。

那麼特朗普的推文影響力如何？摩通於報告內指出，由特朗普轉發的帖文影響力相當輕微，而4,000條並非轉發的帖文中，只有146條對市況有影響力，特別是對2年及5年期國債有較大影響力，又指出有關內容關鍵字包括中國﹑數十億及產品。

不過報告亦指出自8月以來，特朗普發出與中美貿易及聯儲局的帖文，對市場影響力較大。