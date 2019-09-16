Google引企業意見﹕香港為智慧城市排名升至第三　較去年攀升三位

Google香港今日發表《智慧數碼城市白皮書》第三及最終版，白皮書反映本港四大產業，即是旅遊、零售、金融及生活於數碼應用方面均有明顯進步，是三年來追蹤的首次。

三年過去，消費者數碼指數由2.35上升至2.72（滿分為5），不同年齡層的香港人在數碼應用均有提升。當中55至64歲對數碼應用增幅強勁，由2017年的1.88升至2.32。商界亦相當重視數碼轉型，89%將在未來兩年增加數碼轉型方面的投資，當中有30%考慮推行人工智能及機器學習項目，較去年增加14%。而有82%中小企同意數碼轉型的重要性，較去年增加14%。企業對於香港是否作為一個智慧城市，由去年排名第6，升至第3位，次於新加坡和東京。

人才短缺成最大阻力

Google香港銷售及營運董事總經理尉俐妮表示，不足三分之一的香港人認同香港是個智慧城市，要推動智慧數碼城市的發展，政策制定者、企業、中小企及消費者都要出一分力，以開放態度合作，推動惠及大眾的創新科技發展。當中最大阻力是人才短缺，64%企業及51%中小企於聘請STEM相關人才感到困難。

她又指，未來開放數據平台的增長，5G網絡和物聯網均可進一步推展香港數碼進程。長遠而言，香港要建立可持續的智慧科技人才庫，鞏固年輕人STEM方面的知識以及軟技能，其中政策制定者及企業亦要合作培訓人才，加強數碼生態。

不過，近期不少港人擔心智慧燈柱收集的數據將被政府作監控用途，引起私隱問題。尉俐妮表示，關鍵在於透明度及制定規範標準，以及大眾對智慧城市的信任程度，建議政府向大眾公開燈柱收集到的數據，及數據使用方法，以釋除公眾疑慮。