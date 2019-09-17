駿隆：強積金首八個月人均賺過萬元　惟上月蝕5500元

駿隆常務董事陳銳隆表示，統計結果顯示，今年首八個月，強積金平均回報為5.48%，人均回報為10,344元。不過，受中美貿易戰影響，七月及八月份強積金平均回報跌0.37%及2.63%，即人均回報蝕771元及5,491元。

當中，旗下強積金混合資產基金回報高達7.28%，他解釋，是由於該基金有49%投資於歐美市場的股票及債券。而事實上，今年首八個月北美股票基金回報率高達16.24%，歐洲股票基金為10.2%。陳銳隆指持續看好兩地市場至今年年底。

歐美市場回報高

他又建議，不同風險取向者宜作調整。以高風險投資者為例，可選擇投資股票基金。現時市況，礙於美國製造業數據向差、加徵關稅決議、脫歐及美元匯率高企等問題，可考慮偏重亞洲新興市場股票及基金，但要留意各股市表現。

另外，選擇中風險投資者，建議可選擇混合資產，當中宜選偏重於亞洲地區或大中華市場。以現估值而言，亞洲地區仍具長線投資價值。另外，美聯儲開始減息，債券資產展望呈上升趨勢，投資者不妨留意一下。至於低風險投資者，則建議選擇固定收益基金，即一些北美市場的債券基金及保證基金。

對於港股市場走勢，他認為在社會不穩因素影響下，恒指會於27000點橫行，投資者應放眼港股以外的投資市場及產品，如可承受高風險的市民，可考慮投資歐美股票成份的混合資產。

最後建議市民，可於網上填寫問卷，了解自己的投資取向以及可承受風險，再作決定。