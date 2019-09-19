中遠海運全球最大貨櫃船　首航停泊葵青8號貨櫃碼頭

中遠海運集裝箱運輸有限公司（中遠海運）旗下全球最大貨櫃船之一的「中遠海運恆星輪」昨日抵達香港，靠泊葵青8號貨櫃碼頭。貨船在香港完成裝卸貨箱後，離港啟程前往上海。

「中遠海運恆星號」自7月在上海啟航後，隨即與此前交付的姊妹船「中遠海運銀河輪」，以及另外9艘來自中遠海運和東方海外貨櫃航運有限公司的超大型貨櫃船，一同投入海洋聯盟（OCEAN Alliance）之亞洲至北歐航線。

中遠海運表示，以香港為船旗註冊地的「中遠海運恆星輪」載箱量達21,237標準箱，是中國船廠建造的最大箱位貨櫃船。作為中遠海運「宇宙系列」21,000標準箱級別的成員，「恆星輪」最大載重量達19.8萬噸，全長400米，比現今最大型的航空母艦尼米茲號還要長67米；其設計採用多項先進的環保節能技術，令燃油消耗更具效率，減少對環境影響。

海事處處長王天予﹙右三﹚出席「中遠海運恆星輪」首航香港的歡迎酒會。(由左至右)亞洲貨櫃碼頭董事總經理諸漢良、中遠海運貨櫃代理有限公司董事總經理張富元、「中遠海運恆星輪」船長吳瑜權及中遠–國際貨櫃碼頭董事總經理岑啟成(右一)。﹙資料圖片﹚

海事處處長王天予出席「中遠海運恆星輪」首航香港的歡迎酒會時表示，隨著「中遠海運恆星輪」在香港註冊，香港至今已擁有一支為數超過2,600艘船隻和接近1.3億總噸的高質素船隊，當中，中遠海運佔有15%總噸。目前，船東可在6個香港駐外經濟貿易辦事處及聯絡處，即北京、上海、瀋陽、濟南、東京及新加坡，處理船舶註冊文件交收事宜；海事處會提升船舶註冊處的全球服務，分階段在七個海外地區建立「香港船舶註冊處區域支援團隊」，首階段在倫敦、上海和新加坡設立的區域支援團隊，預計會在今年底或明年初投入服務。

王天予又說，香港貨櫃碼頭營運商建立了牢固的全球性國際航線網絡，鞏固香港在大灣區和一帶一路發展的國際航運中心地位。政府亦不斷地提升香港港口的競爭力，由下月起，推出為期一年的豁免港口設施及燈標費措施，舒緩船隻經營者的壓力和鼓勵船隻到訪香港港口。

中遠–國際貨櫃碼頭(香港)有限公司董事總經理岑啟成指，目前海港聯盟的23個泊位，足以讓8艘超大型貨櫃船同時靠泊；今年初，香港港口榮獲中遠海運評選為「全球表現最佳中轉港」，肯定了香港的高效靈活服務。