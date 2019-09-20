【中午收市】港股續悶局　半日波幅略多於120點　申洲遭減持挫4%

港股今早繼續陷入悶局，半日上下波幅僅多於120點。不過有個別股份表現較失色，其中遭到股東減持的申洲國際（2313），跌近4%；重磅藍籌股友邦保險（1299），則延續上日跌勢。

恒生指數中午收市報26477點，升8點；國企指數中午收市報10383點，跌3點，成交額為400億元。

手機設備股回軟

申洲遭控股股東減持2.11%，配售價為102元，較上日收市價折讓5.73%。今早申洲曾低見102.1元，仍守在招股價之上，中午收市報104元，跌3.9%。同業互太紡織（1382）跌0.6%，中午收市報5.34元，魏橋紡織（2698）則跑贏同業，升1.4%，中午收市報2.11元。

近期強勢的手機設備今早回軟，瑞聲科技（2018）跌2.7%，中午收市報45.75元，舜宇光學（2382）創1年新高後回落，中午收市報120.1元，跌不足0.1%，鴻騰（6088）升0.3%，中午收市報3.52元。

友邦今早仍未擺脫弱勢，中午收市報1.4%，中午收市報75.45元，惟另一重磅股滙豐控股（0005）升0.8%，股價重上60元，中午收市報60.2元。其他金融股方面，中銀香港（2388）跌0.2%，中午收市報26.9元。

地產及公用股反彈

地產股今早出現反彈，新鴻基地產（0016）升1.3%，中午收市報115.2元，新世界發展（0017）升1.6%，中午收市報10.24元，恒基地產（0012）升0.8%，中午收市報38.3元。

公用股普遍上升，中電控股（0002）升2.1%，中午收市報81.5元，港燈（2638）升1.2%，中午收市報7.65元，中華煤氣（0003）升0.4%，中午收市報15.6元。