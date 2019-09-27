iPhone 11 難撐起蘋果？　華爾街引分析師：估值不再具有吸引力

華爾街一位頂級分析師表示，隨著蘋果商業模式從依賴硬件銷售向強調內容服務收入轉變，蘋果的股票不再是一項引人注目的投資。

市場分析公司KeyBanc Capital Markets的分析師Andy Hargreaves向潛在投資者發出警告稱，蘋果進軍服務業代表著進入一個競爭激烈市場的冒險舉動。在這個市場上，公司的成敗取決於它們能從每個用戶身上獲得多少利潤。

這位分析師寫道，這對這家iPhone製造商來說是個壞兆頭，因為在過去五年裏，每用戶毛利率以每年10%的速度下降。Hargreaves寫道：「我們認為，蘋果的服務理念很大程度上已被市場消化，因為與其它大型服務企業相比，蘋果的估值似乎不再具有吸引力。」

對於消費者來說，新iPhone11雖然起步價更便宜，但是由於5G的缺失，讓消費者對新品的興趣大打折扣。近日，華爾街著名調查機構報告顯示，雖然今年iPhone11起步價要比去年低了50美金，但是依然也有眾多消費者不願意購買iPhone11。

有報告指，今年iPhone11起步價要比去年低了50美金，但是依然也有眾多消費者不願意購買iPhone11。﹙資料圖片﹚

逾5成的受訪者 不願意購買新的iPhone11

在參與調查者中，有近5成以上的受訪者表示2019年並不願意購買新的iPhone11系列，而同樣的調查，2018年則只有近3成不願意購買iPhone XS系列手機。

不過，Jefferies 股票分析師認為，蘋果5G iPhone 的銷量，要比華爾街意識到的要大得多。預計首批 5G iPhone 將於 2020 年底到貨，並且第二年（2021年）創下 2.08 億的銷量，遠高於華爾街預期的 1.9 億部銷量。在近日致客戶的一份報告中，分析師寫到：「我們認為華爾街低估了蘋果步入 5G 週期所能獲得的收益」。