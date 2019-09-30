《路透》調查﹕低息及低孳息率將維持5年　3個月前則預測維持2年

《路透》最新公布從本月19至27日對100名策略師調查顯示，受訪策略師預期，國債孳息率出現大幅反彈的時間較預期長；又預料未來1年國債孳息率，將跌至這項已有17年歷年的調查最低水平。

隨著中美貿易戰懸而未決，而全球經濟溫和增長周期已受衝擊，促使全球各主要央行的政策立場已轉趨寬鬆。這樣的轉變，導致國債孳息率跌至今年新低；目前全球更有總值17萬億美元國債孳息率，已跌至負利率區域。

調查指出回答一個額外問題的策略師中，有70%受訪者指出低利率及低主權債孳息率的情況，將會至少維持5年，而在3個月前，受訪者預期有關情況只會維持2年。

料孳息率下跌機會高於上揚

大部份受訪者亦預期，主要經濟體的國債收益率在今年餘下時間出現跌幅，較上揚機會為高。

《路透》引述TD Bank 首席策略師Beata Caranci指出，難預期國債孳息率會大幅上升，既有政治因素，亦與央行採取較寬鬆政策有關。

《路透》亦引述Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師Guy LeBas預測，至明年底美國10年期國債孳息率或會跌穿1.35厘。據最新調查，預測1年後10年期國債孳息率為1.8%，2年期國債孳息率為1.55厘。

報道亦引述分析師指出，縱使聯儲局已減息，但是不足以防範衰退來臨，並預料當局會在短期內再減息一次。同時相信聯儲局會持續減息至零水平。