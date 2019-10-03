施羅德投資：受累貿易戰　降今年環球經濟增長預測至2.6%

施羅德投資指，貿易衝突正對世界經濟前景產生影響，降今年及明年的環球經濟增長為2.6%及2.4%

施羅德投資原先預測，今﹑明兩年全球經濟增長分別為2.8%及2.6%。

中國及廣泛亞洲地區的供應鏈將會受到最大影響，但美國經濟活動亦將受挫，而已將今年的美國增長預測由2.6%下調至2.1%，而明年由1.5%下調至1.3%。

貿易衝突對利率的影響

由於關稅導致家庭需要面對電子產品等商品價格上升的問題，經濟活動將會顯著減弱，而通脹將會升溫。

雖然高通脹通常會帶來加息，施羅德投資預期聯儲局今年將會於12月再度減息以應對疲弱的經濟增長環境。亦認為其他地區將會減息。如現時預期歐洲央行將於2019年12月再度減息，但預期英倫銀行在2020年底前不會加息，而且只有在英國達成有過渡期脫歐協議的前提條件下才有可能加息。亞洲方面，預期中國將於今年及明年增加開支，預計將會有更多減息。雖然日本央行近期決定維持貨幣政策不變，但仍預期今年底前將會減息。

施羅德投資將世界經濟形容為「搖晃不定的單車」：既緩慢亦相當不穩，容易被路上的顛簸所絆倒。新預測已反映這點，下調經濟增長預測的背後原因是長期貿易衝突所帶來的更多挑戰。