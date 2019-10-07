日本擬收緊外商投資限制　嚴審敏感行業投資

內媒《第一財經》報道指，據匿名國會議員介紹，日本政府正打算進一步修訂《外匯與外國貿易法》。修訂後最大的變化是，原本外商投資者在獲取日本涉及「國家安全」的上市公司10%以上的股份或取得日本非上市公司的任意股份之時，有義務提前向日本政府申報。修訂後的新法計劃將此前定為已發行股票數10%以上的審門檻准下調至1%以上。這就意味著，凡是涉及在武器製造生產、航空航天產業等日本政府認定的「國家安全」領域的收並購，都將事先向日本政府相關部門提交審核。

據悉，相關修訂草案已提交於10月4日正式開啟的第200屆臨時國會商討。

報道稱，一旦通過，將是日本政府自1980年來，首次對外資限制進行全面調整。

此外，新規還規定，當外國股東出現解散董事會、出售企業核心資產等對於涉及「國家安全」的上市公司未來發展起到至關重要影響的意向時，也必須事前向日本政府申報。據悉，調整後的新規將於2020年起執行。

不過，據上述眾議員透露，在不涉及「國家安全」領域的收並購中，安倍政府將出台舉措，簡化收並購等流程，放寬限制，鼓勵外資進入。比如，以純粹的資金管理進行投資之際，即使是對特定行業的投資，或將大幅縮短需要的30天的審查時間，或免除審查，尋求減輕投資者的負擔。