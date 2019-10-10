【中午收市】港股低開後反彈　曾迫近25800點　瑞聲表現冠藍籌

港股今早低開後出反彈，曾迫近25800點，其中內銀等人民幣資產佔比較重的股份，獲投資者支持，手機設備股亦獲投資者垂青，其中瑞聲科技（2018）更為今早表現最佳藍籌股。可是大市升勢未能進一步擴大，其後升幅逐步收窄，半日升幅不足50點。

恒生指數中午收市報25729點，升46點；國企指數中午收市報10209點，升40點，成交額為416.75億元。

瑞聲半日升6.6%

中美雙方會從美國時間今日起，在華盛頓進行一輪經貿談判。在談判進行前，與經貿爭議相關的股份普遍上揚，瑞聲半日升6.6%，中午收市報44.7元，萬洲國際（0288）升4.3%，中午收市報7.35元，舜宇光學（2382）升2.2%，中午收市報115.1元。

內銀股亦有較佳表現，建設銀行（0939）升0.8%，中午收市報6.01元，工商銀行（1398）升0.6%，中午收市報5.26元，招商銀行（3968）升0.4%，中午收市報37.1元。

內需消費股同樣獲投資者追捧，恒安國際（1044）升3.8%，中午收市報51.05元，蒙牛乳業（2319）升3.6%，中午收市報31.45元。

友邦弱勢未改 失守72元

濠賭股方面，金沙中國（1928）升1.5%，中午收市報34.95元，銀河娛樂（0027）升1.4%，中午收市報48.15元。

重磅藍籌股騰訊控股（0700）回穩，中午收市報318.6元，升0.1%，滙豐控股（0005）升0.6%，中午收市報57.65元，惟友邦保險（1299）續向下，中午收市報71.9元，跌0.8%。