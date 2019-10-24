信置黃永光：有為商戶提供減租、免租　繼續紮根香港

受反修例所引發的示威活動影響，以及中美貿易戰等拖累，市場憂慮本港經濟增長放緩。信和置業（0083）副主席黃永光稱，對香港非常有信心，過去香港亦面對挑戰，克服後好快就會反彈，會繼續以香港為家，紮根香港。

有記者問主席黃志祥，就今次事件有沒有說話希望與香港人說。他以今天主要講業務為由拒絕評論。

黃永光表示，有商場曾關閉數天，會免去該日子的租金及管理費，亦有與個別租戶商討租金安排，部分獲減租或免租。（資料圖片）

為租戶提供免租、減租

另外，受示威影響，訪港旅客人數大減，政府推出多項措施以補助旅遊業。黃志祥指暫時未詳細了解細節，但相信對業界有正面影響，會支持政府政策。

提到示威期間，信和旗下亦有商場曾經關閉。副主席黃永光表示，有商場曾關閉數天，會免去該日子的租金及管理費，亦有與個別租戶商討租金安排，部分獲減租或免租，惟實際減幅將視乎商戶過去一、兩個月的營運數據。

他指，當中最受示威事件影響的租戶為餐飲，及部分較多內地客光顧的店舖；至於是否全面減租屬言之尚早。

過去數月警方在本港商場內執法引起社會爭議。執行董事楊光表示，租戶及商戶的安全最重要，沒有主動邀請警方入內執法，不過法例賦予警方執法權力，會尊重。

酒店暫沒裁員及放薪假計劃

酒店業務方面，黃永光就指，酒店生意有影響，但暫時未有裁員及要求員工放無薪價，會密切留意情況，目前會增加宣傳，以吸引本地客光顧餐飲服務。

不過他亦指出，過去4星期從機場及酒店數據可見，訪港旅客數目有反彈，冀香港平安後酒店業會回復正常。