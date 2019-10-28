【新股戰報】上海康德萊醫械周四截飛　主打心血管手術醫療器械

新股氣氛旺盛，本周同時有7隻新股獲認購中，其中上海康德萊醫療器械（1501）今日起招股，至周四（31日）結束，定價每股20.1元至20.8元，每手200股，入場費4201.92元，預期在11月8日上市。

A股公司康德萊分拆的康德萊醫療器械，總計發售4,000萬股，以發售價中位數20.45元計，集資款項約為7.445億元，其中香港配售佔10%，國際配售佔90%。獨家保薦人交銀國際。

集資所得款項的34.1%用於建設上海嘉定區的一座新研發中心、19.6%用於潛在戰略投資包括收朋、合作等、14.4%開發現有管線產產品並將其商業化；13.8%用於購買額外生產設備、9.4%為為一般營運資金、8.7%用於擴大分銷網絡。

3年總營收年複合增長38.1%

上海康德萊醫械為介入醫療器械製造商，主要產品用於心血管介入手術，公司於內地PCI手術支援器械的市場份額排名第七，國產品牌中排名第一，市佔率3.1%；在內地冠狀動脈介入器械市場排名第十，國產品牌中排名第二，市佔率1.8%。

公司2016至2018年總收入分別為1.06億、1.38億及2.03億元（人民幣．下同），年複合增長率38.1%，淨利潤分別為3,400.1萬、4,077萬及5,823.6萬元，年複合增長率30.9%。截至今年4月30日止四個月，收入8,691萬元人民幣，淨利潤3,125.9萬元人民幣，按年增長51.9%。

公司大部分收入來自心血管手術所用的專有介入醫療器械。於2016年、2017年及2018年以及2018年及2019年前四個月，該等器械產生的收入分別佔總收入的76.0%、79.1%、86.6%、83.8%及90.9%，公司預期於未來情況亦會持續。

90%收入來自心血管手術用醫療器械

根據弗若斯特沙利文報告，預期中國冠狀動脈介入器械市場的規模將由2018年的52億元增至2023年的96億元，複合年增長率為12.9%。

公司業務所面對的風險因素包括醫療器械行業在內地及產品出口地受高度規管、行業急速演變並高度競爭、依賴介入醫療器械銷售、內地即將實行的醫改一旦加大價格管控可能造成影響等。