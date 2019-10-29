國壽首9月多賺190%　新業務價值增長20.4%

中國人壽（2628）公布3季度業績，首9月淨利潤為577億元（人民幣．下同），較去年同期升190.4%。新業務價值按年增長20.4%。公司核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為262%和272%。

公司核心業務持續提升，首9月公司保費收入為4,970.47億元，增長6.1%。實現首年期交保費990.53億元，增長4.7%；續期保費達3,348.32億元，增長5.9%；短期險保費達612.15億元，增長31%。

公司首年期交保費在長險新單保費中的佔比達98.07%，較2018年同期增長8.45個百分點。十年期及以上首年期交保費在首年期交保費中的佔比達51.06%，較2018年同期增長15.72個百分點。特定保障型產品保費佔首年期交保費的比重提升8.79個百分點。期內，退保率為1.67%，按年下跌2.78個百分點。

期內，銷售隊伍總人力約195萬人，較2018年年底增加約18萬人。其中，個險渠道隊伍規模達166.3萬人，較2018年年底增長15.6%。個險渠道月均有效銷售人力按年增長37.4%。

截至9月底，公司投資資產為34,391.15億元，較2018年底增長10.7%。期內，淨投資收益1,139.03億元，淨投資收益率為4.83%，按年升21個基點。