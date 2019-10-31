香港經濟第三季數字驚嚇　經濟師看淡前景　稱明年首季難看好

香港經濟在最近數月飽受外憂內患夾擊，個別行業失業率已明顯上揚。加上多名官員已預告第三季會出現負增長，讓外界早已對第三季經濟不予厚望。可是政府今日公布第三季經濟增長預估數據，令人震驚。按年倒退2.9%，不單止遠遜預期，並為2009年金融海嘯以來最差。按季跌幅更達到3.2%，較第二季倒退幅度加深，反映出香港經濟已失去動力。

由於第二季經濟已按季收縮0.5%，即香港經濟連續兩季出現負增長，陷入技術性衰退，政府更預告，全年將出現負增長。對於香港增長前景，分析師亦不看好，認為就算中美貿易爭議可以解決，相信最快在明年第二季才可以重拾增長。

星展香港經濟師謝家曦(右)表示，香港示威活動持續及中美貿易戰均影響香港經濟。(資料圖片)

星展：示威及貿易戰均影響經濟 難定那一個因素影響更大

星展香港經濟師謝家曦表示，有關數字遠遜預期，亦不及該行預期，特別第三季私人消費開支按年跌3.5%。

他又指出本地固定資本形成總額按年大跌16.3%，連續第四季下跌，反映商界對香港投資信心不大。

他提到，原本該行預期全年GDP是沒有增長的0%，雖然現時未肯定會否修改預測，但明言今年經濟很難有正增長。因為首季GDP按年錄得0.6%，和次季的0.4%輕微增長，但第三季GDP跌2.9%，意味第四季要大幅回升，才可令全年錄得正增長。

由於中美貿易戰暫未見可以完全解決，預料在美國總統選舉之前，為全球經濟都會帶來陰霾。

香港示威活動持續及中美貿易戰均影響香港經濟，無疑示威活動的確加劇香港經濟惡化的速度，卻難判定那一個因素影響較明顯。即使示威活動可短期內解決，但整體經濟都不會這麼快回復。他預料明年首季經濟仍然疲弱，假如中美貿易戰可完全解決，次季才有可能好轉。

滙豐銀行亞太區顧問梁兆基，預期失業情況將急速惡化。(資料圖片)

梁兆基：全年GDP或跌約0.5% 惟不預期失業情況急速惡化

滙豐銀行亞太區顧問梁兆基今日（31日）預料，全年GDP或會下跌約0.5%，其中示威帶來的影響約為1個百分點，但他並不預期失業情況將急速惡化。

梁兆基對明年本港經濟偏向樂觀，預期一旦貿易戰及本地形勢緩和，全年GDP或會出現輕微增長。

劉怡翔指，香港作為國際金融中心競爭力仍穩固，金融體系穩健，看不到明顯有資金流出。(資料圖片)

劉怡翔：若目前未見起色 經濟極難全年增長0至1%

財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日（30日）出席立法會質詢時指出，經濟在第三季陷入技術性衰退已成定局，明言目前仍未見起色，若要達到全年增長達到0至1%預測，難度極大。

不過，劉怡翔表示，香港作為國際金融中心競爭力仍穩固，金融體系穩健，看不到明顯有資金流出，金管局會密切監察。

花旗：將今年香港經濟增長預測由1.8%降至0.6%

花旗早前將今年香港經濟增長預測，由1.8%降至0.6%，明年增長預測由2%降至1.4%。花旗降香港經濟增長前景，以反映出抗議事件對經濟衝擊，又指出零售及旅遊業已受損。

摩根大通則指出，在社會事件於短期內解決存有不明朗，加上中美貿易戰持續，相信今年全年增長只有0.3%。