美國政局爭拗升級　累美股全線下挫

美股10月31日收跌。對國際貿易協議前景的質疑令美股承壓。美國眾議院投票通過彈劾特朗普的調查程序，也讓市場承壓。

市場負面情緒較多，美股走勢動盪。（新華社）

10月31日，美國三大股指全線下挫，投資者繼續消化財報消息、貿易形勢及美國聯儲局最新利率決議。

截至收盤，道指收盤下跌140.46點，跌幅為0.52%，報27046.23點，納指跌0.14%，報8292.36點，標普500指數跌0.30%，報3037.56點。10月道指和標普分別上漲0.3%和0.5%，納指上漲0.6%。

數據方面，美國10月芝加哥PMI降至43.2，創2015年12月以來新低。而截至10月27日當周彭博消費者信心指數跌，則至2011年3月以來新低，引發投資者對經濟前景的憂慮。

另一方面美國勞工部宣布，美國截至10月26日當周初請失業金人數為21.8萬，預期21.5萬，前值21.2萬。美國9月個人支出按月增長 0.3%，預期增長0.3%，前值為增長0.1%。美國9月核心PCE物價指數按年增長1.7%，預期增長1.7%，前值為增長1.8%。

此外，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布眾議院以230票贊成、196票反對的投票結果通過彈劾總統特朗普（Donald Trump）的調查程序決議，特朗普抨擊民主黨的彈劾調查將傷害美國股市。

10月30日，美聯儲宣布2019年以來第三次降息，同時暗示當前貨幣政策立場合適，足以支持美國經濟繼續擴張。

貿易方面，美國白宮發言人霍根·吉德利（hogan gidley）10月30日表示，美國政府仍期待11月與中方敲定第一階段貿易協議。當天早些時候，智利政府宣布放棄主辦原定於2019年11月舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。吉德利隨後發表聲明說，截至目前APEC會議尚無備選地點，但「我們期待在同一時間範圍內與中國敲定歷史性貿易協議的第一階段（內容）」。

中國商務部新聞發言人北京時間10月31日發表聲明說，中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。雙方牽頭人將於本週五（11月1日）再次通話。