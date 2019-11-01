特朗普抱怨税率高　將居住地從紐約遷往佛羅里達州

美國總統特朗普（Donald Trump）已將自己的主要居住地從紐約曼哈頓遷往佛羅里達州的棕櫚灘。特朗普和妻子梅拉妮亞（Melania Trump）向佛羅里達州棕櫚灘縣巡迴法院提交了一份「税務居留地申報」，稱他們在棕櫚灘的海湖莊園度假村（Mar-a-Lago Club）將是他們的永久住所。

據美國媒體報道，特朗普在文件中表示：「如果我在某些其他州保留另一個地址或住處，我特此聲明，我本人在佛羅里達州的居住地是我的主要居所，我打算繼續這樣做。」「我以前住在第五大道721號。」指的是曼哈頓的特朗普大廈（Trump Tower）。

特朗普是個很受爭議的總統。（VCG）

另一份文件列出了特朗普的其他住所，包括賓夕法尼亞大道1600號，即白宮的地址，以及他在新澤西州貝明斯特（Bedminster）的私人高爾夫俱樂部。

據與特朗普關係密切的一位人士透露，特朗普做出這一決定主要是出於税收目的。這位知情人士還表示，特朗普對曼哈頓地區檢察官索取其納税申報表的訴訟感到失望。

特朗普自己後來證實了這一消息，稱紐約「每年都有數百萬美元的市政、州和地方税」而且自己「受到該市和州的政治領導人非常糟糕地對待。」