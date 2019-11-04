全球最賺錢公司來了　沙特阿美估值或達1.8萬億美元

石油「巨無霸」沙特阿拉伯國家石油公司IPO終於啟動，招股書將於11月9日發佈，據稱，阿美的估值區間在1.5至1.8萬億美元，這依然將比目前全球市值最高的蘋果高出近50%。

《21世紀經濟報道》11月4日報道，在吸引全球目光三年之後，石油「巨無霸」沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）(簡稱"沙特阿美")IPO終於啟動，據稱將於12月在沙特國內發行。

發行新股已沙特監管局批准

11月3日，沙特阿拉伯的市場監管機構沙特阿拉伯資本市場管理局（CMA）表示，已發佈一項決議案，批准沙特阿美的首次公開募股（IPO）。

聲明顯示，沙特阿美將於12月在利雅得證券交易所上市，但並未具體說明上市股票的具體份額。有消息人士表示，沙特阿美可以在沙特交易所發行1%至2%的股份，從而籌集儘可能多的資金，預計約為200億至400億美元。

此前全球最大規模的IPO由阿里巴巴摘得。2014年9月，阿里巴巴於紐約證券交易所上市，IPO融資規模達250.3億美元，創下全球IPO融資規模紀錄。隨着IPO進程的推進，這一全球最大石油企業的經營細節和財務數據也將浮出水面。

從目前可知的數據來看，沙特阿美2018年的淨利潤約為蘋果的兩倍，「三桶油」的9倍，賺錢能力不容小覷。從「三桶油」來看，2018年，中國石油營業收入為23,535.88億元人民幣（人民幣‧下同），淨利潤為525.85億元；中國石化營業收入為28,911.79億元，淨利潤為630.89億元；中國海洋石油營業收入為2,191.03億元，淨利潤為526.88億元。

有投行人士透露，阿美的估值區間在1.5至1.8萬億美元，這依然將比目前全球市值最高的蘋果高出近50%。