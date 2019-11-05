曾成功預測金融海嘯　分析師﹕氣候變化對美樓市衝擊如次按風暴？

在美國經濟疲軟的背景下，美國房地產市場也面臨重重危機，有觀點甚至指出，氣候變遷將是影響房地產市場的重要因素。

作為預測到2008年金融危機的少數人之一，華爾街前交易員戴維·伯特（David Burt）再次提出預警，認為氣候變化引發的問題，可能將如當年次貸風暴般，再度席捲美國樓市。

戴維·伯特於上周五（1日）接受美國網絡媒體《VICE》訪問時指出，氣候變化帶給樓市的風險，包括在興建、買賣、租出物業時，未把相關風險包括海平面升高和內陸淹水等納入考量。戴維·伯特並不是唯一對氣候變化帶來巨大金融風險感到擔憂的業內人士。

2018年8月31日，美國紐約正在施工的哈德遜廣場。（VCG）

抵押貸款機構房地美的前高管埃德·德爾加多（Ed Delgado）2019年早些時候對美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）表示：「將會發生持續不斷的大規模事件，天氣事件可能使數萬億美元的房地產遭受沿海洪災和破壞。」

戴維·伯特同時強調，許多不動產價值被高估，因此衍生許多相關問題，次貸危機捲土重來便是其中一大風險，預計最快在2020年初，就可能浮現第一波重大的市場漣漪。

《CNBC》早些時候也報道稱，近來美國富豪明顯減少消費，包括曼哈頓等昂貴的地段房產連續六個季度銷售下滑。美國在線房產中介Redfin數據也顯示，售價在150萬美元以上的房屋，2019年第二季銷售下滑5%。高檔房市銷售不振，引發經濟衰退恐將蔓延的擔憂。

極端天氣情況頻生 致投資者難控制風險

隨著氣候異常情況日益嚴竣，已有金融業人士就氣候變化對金融業衝擊，作出預警，戴維·伯特今次的說法，與美國商品期貨交易委員會（CFTC）的官員Rostin Behnam不謀而合。Rostin Behnam指出，極端天氣將使金融服務難以控制風險，更警告對金融體系帶來的衝擊，足以媲美2008年金融危機。

Rostin Behnam指出，氣候變化影響美國各類的經濟活動，不論是農業﹑製造或是商業活動，均牽涉巨額融資。若大型極端氣候情況發生得更頻密，屆時牽涉提供抵押貸款及房屋保險的金融服務商，便更難控制風險。所以CFTC正就氣候變化對金融市場的影響撰寫報告，並預期會在今年底或明年初公布。