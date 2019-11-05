滬指曾收復3000點　金融股跑出

中國A股上揚，上證指數曾升穿3000點關口，刷新10月16日以來新高，銀行、券商、保險等權重金融板塊集體走高。

中國股市11月5日重上3000點關口。（新華社）

A股午後持續擴大升幅，上證指數高見3008.31點，創出10月16日以來新高，最新報2999點，升23點。深證成指現漲0.82%，報9949點，創業板指漲0.69%，報1711.67點。

盤面看，銀行板塊集體走強，青島銀行、常熟銀行、成都銀行、張家港行紛紛走強。豬肉概念股表現強勢，雙匯發展漲6.18%，股價再度刷新歷史新高（復權後）。鋰電池板塊午後走高，億緯鋰能漲逾8%。

消息面上，離岸人民幣兑美元短線拉或，報7.0204，創8月14日以來新高。

第二屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行。中國最高領導人習近平出席在上海舉辦的第二屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式及相關活動，並發表主旨演講。他說，站在新的歷史起點，中國開放的大門只會越開越大。他提出繼續擴大開放五項舉措。

源達投顧認為，近期來看，外部環境有所穩定，三季報行情結束，中國國內期待穩增長力度加大，而資本市場也將迎來險資等中長期資金入市，疊加北向資金持續流入，使得市場整體資金面保持活躍。