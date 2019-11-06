金管局余偉文：與人行和泰央行合作　研究跨境金融科技應用

金管局總裁余偉文於香港金融科技周致開幕辭時表示，自三年前首屆金融科技周以來，香港的金融科技發展蓬勃，包括推出轉數快、開放應用介面程式同批出虛擬銀行牌照等，現時已有9成零售銀行使用或計劃使用人工智能（AI）經營業務。

他又提出多項舉措促進香港金融科技生態環境：包括與中國人民銀行數字貨幣研究所下屬機構展開區塊鏈方面的合作、以進行概念驗證試驗，將香港銀行的區塊鏈貿易融資平台「貿易聯動」跟人行貿易金融平台對接；與泰國中央銀行之聯合研究「LionRock-Inthanon」，以用於跨境支付應用，促進香港與泰國兩地銀行之間的雙幣種外匯交易同步交收；設立「國際結算銀行創新樞紐」香港中心；於銀行業應用人工智能；及推動創科及合作的「金融科技合作平台」。

他稱，未來數年會有三個改變影響金融科技，包括金融服務會日漸融合社交平台、金融服務變得更即時、金融科技解決方案跨境應用的重要性提高。他形容，創新科技過程需要嘗試，而競爭對創新是良好動力，料虛擬銀行的推出會推動傳統銀行向客戶提供更好服務。

他又表示，金管局並無任何期限給虛擬銀行，一直有要求虛擬銀行要準備充足，做好風險管理方可推出。他透露，部份虛擬銀行的推出目標是今年年底和出年年初，也有部份虛擬銀行考慮會先有一個沙盒環境，讓個別客戶群先試用一會，再行優化，做足準備才正式推出。