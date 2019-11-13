人行首次發佈雙11數據　網聯及銀聯共處理1.48萬億元人民幣交易額

中國人民銀行微信公眾號發佈數據：「雙十一」當天網聯、銀聯共處理網絡支付業務17.79億筆、金額14,820.70億元（人民幣‧下同），按年分別增長35.49%、162.60%。

2019年雙十一當天，天貓成交額為2,684億元。（VCG）

人行表示，「網聯、銀聯攜手各銀行機構和相關非銀行支付機構成功完成『雙十一』網絡支付清算業務高峰保障工作，支付清算系統安全運行。當日，各支付清算系統運行平穩，支付業務處理高效順暢。人民銀行將繼續指導各支付清算機構做好安全生產和服務保障工作，支持各銀行機構、非銀行支付機構提供更加便捷安全的支付服務，促進支付行業合規穩健發展。」

網聯和銀聯亦紛紛公開了雙十一的支付清算數據。

網聯稱，當日網聯平台處理跨機構支付交易筆數15.4億筆，金額1.16萬億元。其中，跨機構支付交易處理峰值出現在凌晨12時3分44秒，峰值超過7.15萬筆/秒。數據顯示，2019年「雙十一」，網聯平台處理跨機構支付交易筆數按年2018年增長32.2%，金額按年2018年增長147.25%。

銀聯官方未公開雙十一的具體支付數據。銀聯通過微信公眾號發佈數據稱，11月11日，銀聯處理支付機構與銀行間的網絡支付業務交易筆數較10月日均高出20.49%，網絡支付業務交易金額較10月日均高出53.74%。

螞蟻金服、京東數科、蘇寧金融未公開「雙十一」信貸投放總量，而選擇性公開了一些數據。

天貓﹕全日交易額達2684億元

天貓公布，2019年總交易額達到2,684億元。

從京東數科的一份雙十一戰報來看，10秒交易額破億，總交易額按年增320%，京東支付峰值按年增327%。

蘇寧金融則透露，雙十一任性付24期分期投放量按年增長498%，財富管理產品銷售額按年增長267%。蘇寧智投復購率高達46%，每筆平均申購8,000元。