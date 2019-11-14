微軟全球執行副總裁沈向洋明年初離職

微軟行政總裁薩提亞·納德拉（Satya Nadella）11月14日宣布，微軟全球執行副總裁、微軟人工智能及微軟研究事業部負責人沈向洋將離開微軟。沈向洋表示：「離開微軟是我一生中最艱難的決定。」

沈向洋是微軟公司內職位最高的華人員工。（Reuters）

據《澎湃新聞》報道，沈向洋（Harry Shum）在致微軟員工的內部信中寫道：「在人生的這個階段，我覺得，已經是時候去開啟一個新的篇章；去探尋超越微軟、超越商業的新挑戰；去思考為產業、為下一代計算科學領域的研究員和工程師們，還能多做些什麼。」

據瞭解，沈向洋將於2020年初正式離職微軟，其職責將由微軟首席技術官凱文·斯科特（Kevin Scott）兼任。在離開微軟之後，沈向洋還將繼續為薩提亞·納德拉，及微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）擔任顧問。

沈向洋是微軟全球執行副總裁，微軟人工智能及微軟研究事業部負責人，微軟亞洲研究院創始團隊成員。他也是微軟公司內級別最高的中國員工，全面負責微軟全球的人工智能戰略、人工智能產品事業群，包括微軟必應（Bing）和小娜（Cortana）產品部門等；同時下轄微軟研究院，負責將科研與微軟產品工程部門相融合。

將續擔任Bill Gates顧問

沈向洋因其在計算機視覺和圖形學研究方面的貢獻，成為美國電氣電子工程協會院士（IEEE Fellow）和美國計算機協會院士（ACM Fellow）。2017年，沈向洋博士當選美國國家工程院院士。2018年，沈向洋博士當選英國皇家工程院院士 (The Royal Academy of Engineering, UK)。

納德拉在一封致微軟員工的內部信中表示：「沈向洋對微軟產生了深遠的影響，他在計算機科學和人工智能領域的貢獻為未來的創新留下了遺產，打下了堅實的基礎。我要感謝他的領導和夥伴關係，以及他對微軟所做的一切。」

沈向洋則在內部信中稱：「離開微軟是我一生中最艱難的決定」，並表示「我相信，大家會在薩提亞和凱文的領導下，繼續取得新成就。」

當天，微軟中國官方博客上也發表了一篇文章，對沈向洋為微軟做出的貢獻表示感謝，並將沈向洋評價為「微軟的中國先生，中國的微軟大使」。