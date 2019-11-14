中國工業及消費等數據遜預期　房地產投資竟成亮點

中國國家統計局今日公布多項10月份數據，工業、消費和投資數據均遜預期，最令人關注，為前10月固定資產投資增速5.2%並創出紀錄新低。

數據顯示，10月規模以上工業增加值按年增長4.7%，社會消費品零售總額按年增7.2%，1月至10月，民間固定資產投資按年增4.4%。均低於預期。

不過前10月房地產開發投資按年增長10.3%，成為眾多數據的亮點。

海通證券﹕高通脹難持續

海通證券宏觀分析師姜超認為，10月經濟較9月小幅回落。一方面，前期基數偏高，令出口交貨值增速明顯下滑，並帶動裝備加工類行業生產走弱；另一方面，地產、基建投資放緩，也令原材料類行業加大力度去庫存。

整體看，經濟下行承壓，但依舊維持在5%至6%左右中速增長區間，而高通脹難成長期趨勢，未來經濟將迎來大緩和而非滯脹。

華泰證券宏觀分析師孫歐認為，2020年一季度的政策刺激變量可能會較強，主要看好舊改、保障房建設等主題，拉動基建和「類地產」投資，專項債發行力度可能超市場預期。貨幣政策端，受當前通脹走高的約束，短期動用價格工具可能性不大，主要看好擴信用，2020年年初社融可能超預期放量。

基建投資明顯發力可能要到2020年一季度，預計四季度工業生產維持較低增速。2019年四季度末或是PPI按年的階段性低點。社會消費零售方面，汽車消費底部震盪仍有拖累，非汽車領域下跌受「購物節效應」和通脹預期擾動。

基建投資增速呈現回落態勢。（新華社）

房地產投資2018年主要靠土地費用邊際拉動，2019年主要靠新開工邊際拉動，2020年邊際拉動因素可能切換至竣工。

中原銀行經濟學家﹕經濟放緩仍為主調

中原銀行首席經濟學家王軍認為，消費增長乏善可陳，即便剔除汽車也仍在低位徘徊。製造業投資略顯企穩；房地產投資及銷售方面，弱勢反彈結束，向下趨勢顯現。基建投資，難言見底。受制於控制地方政府債務，不會過度刺激，其對衝投資下行作用逐步減弱。

外需出現因貿易戰滯後影響所導致的低位徘徊。現實經濟增速和潛在經濟增速均進一步下降，尚難預計底在哪裏；緩慢下行仍是主基調。