華為發佈全球聯接指數2019報告：智能聯接影響數字經濟

業華為發佈全球聯接指數（GCI）2019報告，這是華為連續第六年發佈該報告。2019年的研究指出，人工智能是使能「智能聯接」的四大關鍵技術之一，人工智能與其他三大關鍵使能技術（寬帶、雲計算和物聯網）的融合與應用，將成為經濟增長的新動力。

由人工智能加持的智能聯接開始對數字經濟產生重大影響，撬動國家數字化轉型的新拐點，這是華為全球聯接指數（GCI） 2019報告提出的一項關鍵發現，當一個國家的GCI得分超過65分時，通過對智能聯接的持續投入，其GDP增長至少超過1%。此外，GCI 2019還看到，如何在全球範圍內開展合作的能力是數字化轉型取得成功的關鍵。

GCI 2019還識別了另一種能夠助力起步者和加速者國家實現更快經濟增長的方式—全球合作。研究識別了智能聯接生態系統中的五類利益相關方：決策者、數據科學家、數據收集者、ICT企業和最終用戶。這五類角色可以跨領域協作，打破組織邊界，更快地產生經營業績，這也意味着智能聯接的發展需要全球生態系統的共同合作。

GCI旨在為政策制定者和經濟領域的利益相關方提供有價值的洞察，推動數字經濟更快增長。GCI 2019評估的79個國家佔全球GDP總量的95%，佔全球人口的84%。