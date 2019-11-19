華為宣布開源數據虛擬化引擎　將於明年6月上線

華為宣布開源數據虛擬化引擎HetuEngine，將於2020年6月上線。

華為的國際競爭力不斷增長。（VCG）

華為在深圳舉辦2019全球數據基礎設施論壇，面向鯤鵬計算產業，宣布全面啟動數據基礎設施戰略，並開源數據虛擬化引擎HetuEngine（河圖引擎），希望讓夥伴像使用「數據庫」一樣使用「大數據」，讓數據治理、使用更簡單。

這是繼2019年9月基於「鯤鵬+昇騰」雙引擎全面啟航計算戰略後，華為從數據角度對計算戰略的再度闡述。華為數據基礎設施戰略圍繞數據「採-存-算-管-用」的全生命週期，詮釋了華為通過提供融合、智能、開放的數據基礎設施，使能各行各業客戶釋放數據價值，讓智能無所不及。

華為Cloud & AI產品與服務總裁侯金龍表示：「隨着5G、AI（人工智能）、雲等技術的深度應用與融合，劇增的數據正在改變我們的生產和生活，但也帶來找數難、取數難、用數難等挑戰。華為面向鯤鵬計算產業，全面啟動數據基礎設施戰略，提供融合、智能、開放的數據基礎設施，對數據的採、存、算、管、用實施端到端的整合和優化，致力於讓數據在全生命週期內好用，數據的每比特價值最大，每比特成本最優，讓合作伙伴像使用『數據庫』一樣使用『大數據』。」