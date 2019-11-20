【唐英年家族持股】清溢光電科創板上市　首掛爆升1.2倍

全國政協常委、前政務司司長、香港西九文化區管理局董事局主席唐英年，今日（20日）於上交所為其家族旗下清溢光電（上海﹕688138）主持上市敲鑼儀式。該股首日爆升1.22倍，流通市值達13億元（人民幣，下同），總市值達52.16億元。

據招股書披露，清溢光電是次發行6,680萬股，全屬新股，發行後總股本為2.668億股。

清溢光電由唐英年及其胞妹唐英敏共同持有為控股股東，唐英敏由2008年開始擔任公司董事長，而唐英年則沒有加入董事局內。唐英年及唐英敏通過控制香港光膜100%股權共同控制清溢光電69.4%股份的表決權。

科創板於今年6月正式開板，7月迎來首批公司上市，而清溢光電屬首家港人港資於上海科創板上市的公司。

首家港人港資於上海科創板上市

清溢光電前身為清溢有限公司，於1997年成立，一直從事掩膜版的研發、設計、生產和銷售業務，是國內成立最早、規模最大的掩膜版生產企業之一。公司產品主要應用於平板顯示、半導體芯片、觸控及電路板等行業，是相關行業產品製造過程中的關鍵工具。

唐英年指，清溢光電清溢光電的成功上市，是公司發展史上的一個里程碑，更是一個起點而不是終點，又指未來工作任重道遠，將秉持其父產業報國的遺志為中國製造邁出國門，走向世界貢獻力量。

清溢光電集資5.87億元人民幣，首日收市報19.55元，勁升122.67%。