智能手機供應鏈：蘋果離不開三星

在智能手機這條產業鏈上，蘋果、三星、以及中國品牌各有側重；但是，可以明確的一點是擁有完美的產業鏈才能在競爭中佔據優勢。

綜合媒體11月26日報道，智能手機供應鏈已成為手機企業競爭發展的重要手段。企業想要在競爭中取勝，在生產效率、工藝製造技術短期內突破潛力不大的情況下，產業鏈整合和供應鏈系統搭建便成為重要途徑。

中國製造有獨特優勢，讓中國手機品牌擁有了價格優勢。（VCG）

據蘋果公司2018年公布的一份報告顯示，其在全球共有13座組裝工廠和156家官方的產品和零部件供應商。來自世界各地的零部件被運送到蘋果的各個工廠，經過組裝之後再銷往世界各地。這樣構建供應鏈的原因是為了降低成本，因為在全球尋找合適的供應商，可以通過多家供應商競爭，來降低成本，並極大地減少單一供應商斷貨的風險。但市場競爭是殘忍的，iPhoneX所採用的OLED技術屏幕，能夠生產的廠家較少。

日前，南韓電子時報（Electronic Times）援引業內未具名人士報道稱，三星和LG將為2020年iPhone供應OLED顯示屏。蘋果2020年新款iPhone機型將使用5.4英寸、6.1英寸和6.7英寸OLED顯示屏。

據悉，三星將獨家提供5.4英寸和6.7英寸OLED顯示屏，並與LG Display提供6.1英寸顯示屏。