63%企業認為修補社會撕裂最重要　總商會：市民冀以對話解決困局

本港經濟陷入衰退，港府從8月起，已宣布了一系列紓困措施，不過，似乎大部份企業希望政府從根源解決問題。根據香港總商會的商業前景調查，有63%受訪企業表示修補社會撕裂及恢復法治和秩序，是最重要扶助公司業務的措施；19%則選擇稅務寬減和費用補貼，只有4%認為應增加中小企信貸擔保。

總商會主席夏雅朗認為，區議會選舉結果反映，市民希望透過對話解決香港當前困局，而商界亦期望這個過程能儘快展開。社會回復常態，修補撕裂，對推動香港復甦至關重要。

反修例示威活動由6月開始，有84%受訪者透露，運動持續4個月，令業務受到影響（29%受到嚴重影響，30%受到一定程度影響，25%略受影響）；僅13%表示不受影響。有37%的受訪者預期未來12個月營業額持續下跌，有34%認為會維持穩定，只有13%預料營業額會增加。

經濟前景轉差，香港總商會的商業前景調查發現，只有28%的公司打算在2020年加薪。（資料圖片）

54%企業擬維持香港資本投資水平

不過，社會不穩卻未令大量企業走資，有54%受訪公司計劃維持在港的資本投資水平；15%企業計劃減少投資，更有5%計劃增加投資，其餘26%的企業則仍未確定投資方向。

總商會總裁袁莎妮表示，約有一半受訪者為中小企業，在寬減措施以外，恢復秩序和社會常態，才是這些企業能否存活的關鍵。除非一切回復正常，否則企業生意將無法重拾正軌，投資者亦會一去不回。

調查於11月4至8日期間進行，合共收回416份問卷，其中46%來自中小企。