小戶型單價驟降1萬 北京房價真跌了嗎

最新數據顯示，北京的二手房均價按月下跌1.61%，為每平方米64,265元（人民幣‧下同）。更有消息稱，有大戶型單位減價200萬元，而剛需小戶型每平米減價1萬元。那麼，北京房價真的下地了嗎？

《財經》報道，10月房地產中介公司北京鏈家實時成交均價，按月下跌2.39%至侍平方米58,320元（人民幣‧下同），它甚至比2018年的最低點還要低。

文章表示，位於北京東三環的朝陽區某精品住宅區，除了樓層和税費不一樣、其他都完全一樣的140平方米的三室兩廳單位，2018年8月的成交房價為約為每平方米11萬元，2019年11月初成交的房價降至每平方米87,828元，單價降幅達到約20.2%。

2015年5月12日，建築工人在北京的一施工工地牆上靠着睡午覺。（Reuters）

對此時買家來說，購買同一小區、同樣戶型、朝向、面積、樓齡的「滿五年」更高樓層房產，比2018年8月少花了188至337萬元。

據《財經》新媒體統計，「大戶型房源」較去年的單價降幅在15%到20%不等，一套價值千萬房產的一年間降價大多在200萬元以上。

LPR下降 減低置業人士負擔

11月20日，樓市也迎來了一則「利好」消息。中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，貸款市場報價利率（LPR）：1年期LPR為4.15%，5年期以上LPR為4.80%，均下調0.05個百分點，這是5年期以上LPR利率自公布實施以來首次下降。

據易居研究院發佈的《LPR房貸利率報告》（以下簡稱為《LPR報告》）分析，此次LPR基礎利率下調以後，全國統計的64個城市首套房月供壓力將會減小。以「100 萬貸款本金、30年即360期、等額本息償還方式」的貸款模式進行房貸成本測算，過去月供額為5,762元，而現在降低為5,731元，即月供將減少31元。

《LPR報告》同時認為，從房地產市場的角度看，5年期LPR更能反映按揭貸款利率走向。此類數據出現下行，充分說明當前短期和中長期貸款正在進入降成本的通道，對於活躍市場交易、刺激購房者積極入市和辦理貸款等都有較為積極的作用。