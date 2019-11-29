【英國脫歐】英揆約翰遜被指在美英貿易協議中「賣國」

在英國大選前，一個新「把柄」指向了英國首相約翰遜——在英美貿易協定談判中「賣國」。

綜合媒體報道，當地時間11月27日，民意調查機構YouGov的模型顯示，英國首相約翰遜（Boris Johnson）有望在12月12日的大選中贏得議會多數席位。

然而，當天，工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）列出證據，直指約翰遜準備在「脱歐」後與美國達成貿易協議，向美國產品「全面開放NHS（英國國家醫療服務體系）市場準入」，這將推高藥品價格，危及國家醫療服務。

英國首相約翰遜競選活動的重點一直是「讓英國脱歐」的口號。

不僅如此，英國廣播公司BBC還稱，保守黨政府在大力推動解除對「氯洗雞」（一種進行過氯化處理並因此受爭議的食用雞肉）的限制，讓正在商談的英美貿易協定看起來更像是為美國人考慮的協定。BBC呼籲議會，要在選舉中將這些因素考慮在內。

BBC稱，「這份協議的簽訂將會對經濟產生廣泛影響，而且下個月當選的政府需要對這份協議作出重要的取捨。」

報道稱，約翰遜曾保證過，在與美國談判的過程中，一定不會討論藥品的價格，不會允許美國藥品公司將提升藥品價格作為在英國市場的戰略目標。

此外，此次英美貿易協商的內容還恰好與美國在2019年2月所提出的一份文件精神不謀而合。該文件顯示，美國正在為其藥企尋求「程序公平」和「完全市場准入」的未來市場。