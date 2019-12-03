應對貿易戰陰霾　傳日本豪掟千億美元經濟刺激方案

消息稱，因全球需求疲軟和中美貿易戰給日本經濟脆弱的復甦蒙上陰影，日本政府正尋求最終敲定一項規模達13萬億日元的經濟刺激計劃。

日本首相安倍晉三出席2018年9月12日在俄羅斯符拉迪沃斯托克舉行的東部經濟論壇。（Reuters）

《NHK》援引兩位政府官員的話稱，如果包括私人部門及其他支出在內，這項刺激計劃的總規模將達到25萬億圓（日圓‧下同）左右。

《NHK》報道，13萬億圓的數字報刊來自財政投資和貸款項目的3萬億圓。日本政府最早可能於12月5日就該計劃作出決定。

此前，《日本經濟新聞》報道稱，日本政府將發行多達4萬億圓的公共工程項目支出提供資金，並填補企業遭貿易緊張打擊而造成的税收收入缺口。

日央行行長亦鼓勵擴大財政支出

日本央行總裁黑田東彥11月29日表示，央行超寬鬆貨幣政策旨在達到通脹目標，而不是支應政府支出，並警告稱在恢復日本財政秩序方面不應自滿。

日經提到，日本政府也將擴大發行赤字公債，因當前財年的税收料將低於初步估計的約2萬億圓。

《路透》11月28日報道，除了財政支出之外，日本也將提供企業海外投資的融資，協助他們分散生產。

日本第三季經濟成長創下一年以來最差表現，因全球需求走軟打擊出口，引發經濟衰退的疑慮。部分分析師也擔心10月調高消費税可能會讓民間消費降温。