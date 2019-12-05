華為：網絡安全最好　受到審查為全球最多

華為5G產品線總裁楊超斌表示，華為從10年前就開始多供應商策略，華為設備裏用的任何一個部件不會依賴於單一供應商和單一國家。

《新京報》昨日（4日）報道，華為5G產品線總裁楊超斌當日在「2019 CGTN全球媒體峰會暨CCTV+全球視頻媒體論壇」上與主持人對談時，回應了近期華為把研究機構從美國搬到加拿大的消息。楊超斌表示：「美國把華為放入了實體清單，按照清單的規定，我們不能跟美國的機構直接溝通。我們繼續把研究機構放在美國，對於華為來說沒有價值，因此我們只能把投資轉移到能夠接受華為的國家去，因此加拿大也是一個選項。」

華為是全球最大的5G廠商。（VCG）

楊超斌表示，華為成立30多年，服務了全球500多家運營商，在財富500強企業裏服務了200多家企業，華為網絡連接全球30億人，在過去的30多年時間裏，華為公司的網絡安全記錄在所有的設備商裏是最好的。但是華為公司在全球受到的審查也是最多的，從來沒有一個公司像華為在全球受到這麼大的審查。

「我們主動在英國建立了安全中心，我們在比利時建立了透明中心。任何政府、運營商、第三方獨立機構都可以去看我們的源碼。為什麼美國老說華為有網絡安全問題？」楊超斌表示，「我們相信全世界70億人民有自己的智慧，能夠做出自己正確的判斷。」

值得一提的是，目前，在全球5G SEP必要專利中，華為憑藉高達3,325件申請量佔據絕對制高點，三星2,846件居第二、LG 2463件排第三，4位至8位則分別是諾基亞阿爾卡特朗訊、中興、愛立信、高通和英特爾。