按證公司推中小企九成擔保產品　滙豐、渣打及中銀擬豁免手續費

本港中小企面臨嚴峻經營環境，按證公司今日推出「中小企融資擔保計劃」九成信貸擔保產品，滙豐銀行表示將於月內推出相關產品，多間銀行均表明將提供手續費豁免優惠。

銀行業推信貸擔保費資助

滙豐銀行表示，將於本月內為客戶提供「中小企融資擔保計劃」九成信貸擔保產品，於明年3月底或之前，合資格客戶申請該信貸擔保產品，可獲豁免全期手續費。該行同時向新申請九成信貸擔保產品的客戶，提供首年擔保費全額資助，以及第二年半額資助。

中銀香港（2388）則指將全力配合推出產品，並為申請九成信貸擔保產品的新客戶提供高達100%的擔保費回贈、上限為港幣10萬元，免貸款手續費及免開戶費優惠。中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅透露，今年以來該行「中小企融資擔保計劃」貸款業務大幅上升，截至10月底，新批出的八成信貸擔保產品的貸款金額，按年增長超過4倍。

渣打香港亦稱，計劃在本月推出九成信貸擔保產品，並會舉辦工作坊向客戶介紹中小企支援措施及產品內容，所有成功申請以上計劃的中小企客戶，可享全期擔保費扣減五成（金額最高達5萬元）及豁免貸款手續費。該行又指，收到的過千個客戶查詢當中，近一半客戶對九成信貸擔保產品感到興趣。

恒生銀行（0011）表示，將全面配合「九成信貸擔保產品」的推展工作，該行早前已推出多項中小企優惠措施，並將會於12月内推出全新推廣優惠以配合新產品。

香港銀行公會對按證公司於「中小企融資擔保計劃」下開設新的信貸擔保產品表示歡迎，認為可協助有需要的企業應對因經濟下行而可能出現的融資困難及提供額外支援。公會主席禤惠儀表示，業界將一如以往支持新的信貸擔保產品，希望與中小企客戶共渡時艱。