新債王料美債務市場問題正蘊釀　稱公司債遭高估

尚有不足1個月時間，便要跟2010年代說再見。踏入2020年代在即，市場人士又怎樣看待未來？有新債王之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，縱使目前美國利率水平仍處於歷史低位，可是當地債務市場的問題正在蘊釀；又預期2020年代與1920年代不同，與下一次經濟衰退發生時，當地債務炸彈將變得不穩定。

他又指出美國將不得不面對社會保障﹑醫療保健，以及基於赤宇支出，有關問題須於2020年代解決。

美國國會預算辦公室指出，從2022年開始，聯邦赤字每年逾萬億美元，但岡拉克認為，有關機構預測或過於樂觀。因為當局預期經濟前景良好，不會衰退及利率不高。

惟他預期至2027年時，政府利息開支佔GDP比率，由1.25%升至不低於3%，認為聯儲局已意識到有關後果，並知悉下次經濟衰退時，這問題將成為頭條新聞。他又指出若考慮到現在狀況，預期未來10年不會出現衰退屬愚蠢。

部份企業債務破紀錄

岡拉克指出，當陷入下次危機時會更為嚴重，又預期問題會發生在企業信貸方面，預期部份企業債務已到了破紀錄水平。他指出公司債市場遭高估，情況就如2006年次級按揭抵押貸款市場。

當下一次經濟衰退發生時，企業將無法解決其槓桿比率問題，屆時投資級別企業市場會出現大規模降級，導致大量資金撤離，預料美股將被「壓垮」，不排除在其餘下的職業生涯內，美股亦不會回復至危機前水平。