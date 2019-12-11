林毅夫獲中國「2019年當代經濟學獎」

北京當代經濟學基金會當代經濟學獎評獎委員會，決定將2019年當代經濟學獎授予林毅夫、魏尚進，以獎勵他們在發展經濟學領域做出的傑出貢獻。

林毅夫在中國農業生產組織與生產效率關係以及制度變遷兩個領域，對於發展經濟學做出了傑出貢獻。魏尚進在競爭性儲蓄以及經濟全球化下國際貿易統一計算框架兩個領域，對發展經濟學做出了傑出貢獻。

（新華社）

林毅夫在農業經濟學方面的理論貢獻主要集中在農業生產製度改革、農業合作化運動和農業現代化三個方面。由於林毅夫在農業經濟學方面的貢獻，2005獲選為發展中國家科學院（原第三世界科學院）院士。

魏尚進最有影響力的理論創新工作是他發表於《政治經濟學雜誌》（Journal of Political Economy）的文章，「競爭性儲蓄：來自中國失衡的性別比和儲蓄率的證據」。在該文章中，魏尚進首次引進了「競爭性儲蓄」的概念，並在之後的一系列論文裏將此概念用於分析房價、匯率、經常賬戶、企業創新等多個問題。

「當代經濟學獎」由當代經濟學基金會設立並組織評選。該獎項宗旨是通過獎勵在經濟學領域作出傑出貢獻的華人學者，鼓勵理論創新，繁榮經濟科學，為人類經濟思想發展作出貢獻。該獎項獎金總額200 萬元人民幣，頒金質獎章及證書。