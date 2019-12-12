國際中小企論壇澳門舉行　稱粤港澳大灣區成潛力龐大市場

粤港澳大灣區發展，不但是大企業的發展良機，也惠及中小企。「國際中小企論壇2019」今日（12日）於澳門首次舉行，與會的環球政經領袖呼籲，粤港澳大灣區的發展為全球中小企業提供潛力龐大的市場，要共同把握新科技機遇，尋找商機。

該論壇由國際中小企業聯合議會、澳門中小企業協進會主辦，滙業財經集團協辦，就粵港澳大灣區商機、金融科技、智慧城市、5G、物聯網、企業人文精神、供應鏈與環球貿易、人工智能與自動化、婦女創業、中小企支援旅遊與酒店業發展、和教育對中小企繁盛發展的重要性的議題作出了深入探討。

一連兩日的「國際中小企論壇2019」主題為「中小企與創業精神 ─ 引領世界前進」，邀請了全球中小企業組織代表，結合「九市二區」內不同持份者的力量，進一步探討把握粵港澳大灣區的深度合作。

出席今日論壇的400多位代表，來自世界各地的政界領袖、權威學者、企業家、中小企業主和非政府組織，港人較熟悉的有信德集團（0242）行政主席兼董事總經理、美高梅中國（2282）聯席董事長及執行董事何超瓊、新濠國際（0200）董事會主席兼行政總裁何猷龍、永利澳門（1128）副主席兼執行董事陳志玲，以及銀河娛樂（0027）董事程裕昇等。