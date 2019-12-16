【中午收市】投資者借中美達成協議沽貨　港股半日跌逾百點

中美雙方已達成首階段貿易協議，不過今日投資者卻好消息出貨，曾失守27500點。其中與貿易相關的股份如萬洲國際（0288）及申洲國際（2313）均向下。

恒生指數中午收市報27585點，跌102點；國企指數中午收市報10824點，跌14點，成交額為437.35億元。

出口及貿易相關股今日表現疲弱，申洲及萬洲均錄得1.7%跌幅，前者中午收市報106.6元，後者中午收市報8.01元，偉易達（0303）跌0.7%，中午收市報74.8元。

地產股普遍向下

內需及消費股亦回軟，蒙牛乳業（2319）跌1.8%，中午收市報30.8元，恒安國際（1044）跌0.1%，中午收市報54.1元，中國旺旺（0151）跌0.7%，中午收市報7.04元。

地產股同樣下跌，信和置業（0083）跌1.6%，中午收市報11.36元，恒基地產（0012）跌1.4%，中午收市報38.15元，新世界發展（0017）跌1.3%，中午收市報10.48元。

金融股向下，友邦保險（1299）跌1.4%，中午收市報81.5元，滙豐控股（0005）跌0.7%，中午收市報59.95元。

澳門概念股升勢持續

不過澳門概念股仍上揚，金沙中國（1928）升0.5%，中午收市報39.85元，永利澳門（1128）升0.5%，中午收市報18.36元，信德集團（0242）升8.4%，中午收市報3.88元。

至於在英國擁有不少投資長和系，今早仍處於強勢，長江基建（1038）升3%，中午收市報57.55元，電能實業（0006）升2.4%，中午收市報57.5元，長和（0001）升0.7%，中午收市報74.8元。