【收市總結】中美達成協議　港股反借勢回吐　信德則逆市升1成

撰文：張偉倫
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經過連續3日升勢後，港股今日出現調整，並曾失守27500點，與原來市場人士預期，當中美雙方達成貿易協議，大市可以突破28000點。多類股份均向下，當中包括出口及貿易相關股份﹑地產及收租股。不過澳門概念股卻延續上日升勢，信德集團（0242）升幅達1成。
恒生指數收市報27508點，跌179點；國企指數收市報10778點，跌60點，成交額為798.4億元。
出口股今日回落，申洲國際（2313）跌2.4%，收市報105.8元，萬洲國際（0288）跌1.8%，收市報8元，偉易達（0303）跌0.7%，收市報74.8元，敏華控股（1999）跌2.3%，收市報5.57元，創業實業（0669）跌0.9%，收市報62.85元。
九倉置業跌1.6%
地產及收租股方面，九龍倉置業（1997）跌1.6%，收市報43.3元，信和置業（0083）跌1.4%，收市報11.38元，新鴻基地產（0016）跌1.1%，收市報117元，恒基地產（0012）跌1%，收市報38.3元。
金融股同樣受壓，友邦保險（1299）跌2%，收市報81元，香港交易所（0388）跌1.4%，收市報251.8元，滙豐控股（0005）跌0.6%，收市報60元，恒生銀行（0011）跌0.9%，收市報161.5元。
不過澳門概念股續保持強勢，金沙中國（1928）升0.2%，收市報39.75元，永利澳門（1128）升1.5%，收市報18.54元，勁升1成的信德，收市報3.94元，升1成。
此外長和系同樣高收，長江基建（1038）升2.5%，收市報57.25元，電能實業（0006）升1.9%，收市報57.2元。