【中午收市】港股倒跌21點　出口及藥股捱沽

撰文：張偉倫
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港股今早高開低走。大市承接上日美股升勢，高開103點，隨後走勢反覆向下，在藥股及出口股拖累下，由升轉跌。
恒生指數中午收市報27822點，跌20點；國企指數中午收市報10986點，升21點，成交額為517.03億元。
出口股表現回落，萬洲國際（0288）跌3.3%，中午收市報7.82元，申洲國際（2313）跌0.4%，中午收市報107.2元，偉易達（0303）跌0.7%，中午收市報77.25元，創科實業（0669）跌0.2%，中午收市報63.45元。
醫藥股再次下跌，中國生物製藥（1177）跌1.5%，中午收市報10.52元，石藥集團（1093）跌1.4%，中午收市報18.1元，綠葉製藥（2186）跌0.3%，中午收市報5.75元。
澳門概念股回落
近期處於強勢的澳門概念股今日回軟，銀河娛樂（0027）跌1.7%，中午收市報57.4元，金沙中國（1928）跌0.9%，中午收市報39.95元，永利澳門（1128）跌1.2%，中午收市報18.32元，信德集團（0242）跌2.5%，中午收市報3.97元。
內房股方面，碧桂園（2007）跌1%，中午收市報12.04元，中國海外發展（0688）跌1.5%，中午收市報28.6元，中國恒大（3333）跌0.7%，中午收市報21.1元。
油股今日上揚，中國海洋石油（0883）升2.3%，中午收市報12.34元，中國石化（0386）升0.7%，中午收市報4.59元。
股王騰訊控股（0700）升0.9%，中午收市報374.4元。