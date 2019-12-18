各國央行努力增鈔　鈔票卻失蹤？

當今各國央行發行的紙鈔數量比以往更多，然而，這些紙鈔卻似乎正從地球表面消失。

鑑於信用卡及智能手機支付蓬勃發展，無現金化已成不可擋的趨勢，紙鈔似乎正在從地球表面消失，但是各國央行發行的紙鈔數量並不比以往更少，因此這個謎團特別令人想不通。

針對這一現象，美國《華爾街日報》打趣地說，澳洲人可能把澳元埋起來了，瑞士人可能把瑞士法郎藏起來，而德國人可能正在囤積歐元。

各國央行不斷印鈔，但是市民卻不斷收藏現金。（視覺中國）

台灣《經濟日報》報道稱，順着錢的蹤跡，通常意味能找到各式各樣的人，且這些角色出現在偵探小說中完全沒有違和感。例如，美元紙鈔通常是犯罪集團及逃税行為的潤滑劑，也受到鈔票收藏家的熱愛，因為他們擔憂金融體系未來終會崩盤。

報道強調，各國央行不只為了滿足好奇心才找出不翼而飛的紙鈔，若央行不搞清楚在海外「流浪」的本國貨幣有多少，可能會發行太多貨幣，引發國內通脹躥升風險。

德意志聯邦銀行國際分析中心負責人博德曼表示，「人們會四處藏錢」，有時候埋在花園中，但鈔票會腐爛；也有的被藏在閣樓，但得冒着被老鼠搬去築巢的風險。他說：「人們把錢夾在書中，卻誤送給別人，這種事層出不窮。」德意志聯邦銀行推算，目前約有1,500億歐元紙鈔藏在德國的各個角落。

澳洲央行則預估，在最好的情況下，大約只有25%的流通紙鈔用在每天的交易中；有高達8%的紙鈔用於避税或不合法支付這類灰色經濟，另有高達10%的鈔票可能已不知去向，也就是約有76億澳元消失在海灘上或藏在沙發坐墊下。

瑞士國家銀行則提出另一套理論：把紙鈔貯藏起來能減少鈔票破損，因為這些紙鈔並未使用在每天的交易中。每當利率降低，大面額的紙鈔需求也隨之增加。