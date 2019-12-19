中日韓鼎立全球動力電池行業 中國出貨量全球佔比61.3%

根據預測，未來5年全球動力電池行業將持續高速增長，2025年全球裝機量可達850GWh。

據中國網媒新浪財經北京時間12月19日報道，恒大研究院發佈《全球動力電池行業報告：2019》指出，受益於新能源汽車不斷普及，動力電池出貨量8年增長近百倍。自2011年後，以特斯拉、比亞迪等為代表的新能源汽車高速發展，動力電池也進入爆發期。2018年全球新能源乘用車共銷售200.1萬輛，全球鋰電池2018年出貨量達189GWh，其中動力電池出貨量從2011年的1.08GWh上升至2018年的106GWh，佔整體鋰電池行業的比例超過達到56.1%。

比亞迪是中國知名的電動汽車生產企業，但與特斯拉仍有一定差距。（VCG）

報告稱，歐洲紛紛制定燃油車禁售計劃，全球新能源汽車與動力電池產業將進入成長期。2018年全球新能源汽車銷量佔全部汽車銷量比例僅為2.3%，其中中國佔比4.4%。

根據各國政策規劃，中國要求2025年新能源汽車佔汽車產銷達到25%，歐洲各國則制定了燃油車禁售時間表，例如挪威要求到2025年實現燃油車禁售，丹麥、荷蘭、愛爾蘭要求到2030年實現燃油車禁售，法國、西班牙、英國、葡萄牙要求到2040年實現燃油車禁售。英國還要求到2030年新能源乘用車銷量佔比50%至70%。

歐盟2019年4月通過新的碳排放規定：到2025年、2030年，新登記乘用車碳排放量在2021年基礎上分別減少15%、37.5%；但是，據歐洲環保署數據，節能技術改進僅能實現年均1.5%至2%左右的碳排放降幅。不達標將面臨高額罰款，發展新能源汽車將是歐洲車企唯一選擇。大眾、寶馬、沃爾沃提出，到2025年新能源汽車銷量佔比25%、30%、50%；本田提出，到2030年新能源汽車銷量佔比65%。

報告指出，全球動力電池產能集中於中、日、韓三國，2018年三國合計全球佔市佔率達97%。中國、日本、韓國是全球動力電池市場主力軍，三個國家全球出貨量佔比連續5年保持90%以上。其中，中國發展最為迅猛，2015年趕超日本成為全球最大的動力電池生產國，2018年中國動力電池出貨量約65GWh，全球佔比61.3%。