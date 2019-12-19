中鐵建成A股公司分拆上市頭炮　鐵建重工擬登陸科創板

在業內人士看來，中國鐵建（上海﹕601186）（1186）打開國內分拆上市「頭炮」十分恰當，公司的央企背景和雄厚資金實力有助於新生的分拆上市制度平穩施行。

中國鐵建於周三（18日）發出公告稱，董事會已審議通過了所屬企業IPO並在科創板上市的議案。這也是2019年12月13日《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》（簡稱，《分拆規定》）正式發佈後，首家宣告分拆上市的公司。

A股市場改革在提速，市場流動性提高。（VCG）

公開信息顯示，此次分拆的主角是中國國務院國有資產監督管理委員會管理的特大型建築企業﹑中國鐵建的全資子公司中國鐵建重工集團股份有限公司（簡稱，鐵建重工），該公司成立於2007年，主要業務包括掘進機裝備、軌道交通設備和特種專業裝備的設計、研發、製造和銷售。目前，中國鐵建直接持有公司99.5%的股份，剩餘0.5%也由中國鐵建旗下子公司持有。

另據中國鐵建此前披露的財務信息，截至2019年6月30日，鐵建重工總資產為155.51億元（人民幣‧下同），淨資產66億元，當期公司共實現淨利潤7.1億元，按年增加17.2%。

中國鐵建預計，行使超額配售選擇權之前，本次發行股數佔鐵建重工發行後總股本的比例不超過25%。採用超額配售選擇權發行股票數量不超過本次公開發行股票數量的15%。

12月13日，中國證監會正式發佈了《分拆規定》，明確了分拆上市的7大具體條件。從中國鐵建公布的信息來看，這家「巨無霸」央企無疑符合所有分拆子公司境內上市的要求。公司連續三年淨利潤均高於120億元，並保持了穩定的增長水平。相比於中國鐵建超1,700億元的淨資產和近百億的淨利潤，擬分拆的鐵建重工財務指標也遠未觸及監管「紅線」。

而在公司獨立性方面，中國鐵建也認為此次分拆有利於上市公司突出主業、增強獨立性。