【收市總結】港股挑戰28000點失敗　升70點收市　收租股彈出

港股今日重拾升勢，曾一度挑戰28000點，可是此大關仍未衝破。整體而言，大市仍在窄幅上落，全日上下波幅約220點。今日表現最突出的類別股份，為中資電訊股及收租類股份。

恒生指數收市報27871點，升70點；國企指數收市報11030點，升44點，成交額為934.19億元。

收租股及房地產信託基金均上揚，其中在澳洲收購辦公大樓的領展房產基金（0823），今日重上81元，收市報81.1元，升2.8%，九龍倉置業（1997）升2.8%，收市報45.95元，希慎興業（0014）升3%，收市報30.55元。

聯通勁升3.5% 為最佳藍籌股

中資電訊股亦獲投資者追捧，中國移動（0941）升2.4%，收市報63.95元，中國聯通（0762）升幅達3.5%，為今日升幅最大的藍籌股，收市報7.25元，中國電信（0728）升1.6%，中午收市報3.13元。

地產股亦上揚，恒隆地產（0101）升1.9%，收市報16.94元，長實集團（1113）升1.1%，收市報54.6元，太古（0019）升1.1%，收市報72.15元。

科技股方面，騰訊控股（0700）跌0.1%，收市報375.2元，阿里巴巴（9988）今日創新高，高見208.4元，收市報207元，升1.1%。