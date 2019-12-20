專家：中國房地產税短期內開徵可能性不大

中國財政預算績效專委會副主任委員張依群表示，中國房地產税短期內開徵的可能性不大。

《人民網》報道，張依群表示，主要是因為中國房地產税在制度層面還需要進一步完善，房屋與土地的税金關聯度非常強，住房的前期土地費用、居住的保養費用、後期經營費用以及相關聯的土地使用税、契税、增值税等都需要統籌規劃才能保證房地產税的合理性和合法性。

2019年7月26日，深圳市的一條城市道路左邊高樓林立，右邊綠樹成蔭。（視覺中國）

2019年兩會期間，中國官方多次提及房地產税立法。2019年政府工作報告中指出，健全地方税體系，穩步推進房地產税立法。3月9日，中國人大財經委副主任委員烏日圖在兩會記者會上表示，房地產税法由全國人大常委會預算工作委員會會同財政部組織起草，目前，相關部門正在完善法律草案、進行重要問題的論證，待條件成熟時提請中國人大常委會初次審議。

張依群表示，房地產税在人們心理上的準備還不充分，開徵房地產税還需要有普遍的群眾基礎才能確保成功。另外，開徵房地產税在經濟層面的時機還不成熟。「因此，房地產税出台必須在制度上充分、在民意上有基礎、在經濟上有助推作用才是最好時機。而這些要素在短期內還不具備，可以預計房地產税在短期內還無法真正提上議事日程，還需要一段時間加以完善後再尋找出台時機。」張依群說。

除房地產税外，對於完善房地產長效管理調控機制的問題，張依群認為，政府增強對房地產市場和整體經濟調控有很多手段，税收、信貸、行政等多種手段都具有進一步調節空間，但關鍵是突出穩定。